Уральские школьники творчески поддержали представителей секс-меньшинств

В Екатеринбурге ученики школы № 115 нарисовали плакаты с представителями секс-меньшинств в рамках конкурса «Толерантный мир», передает Ura.ru.

Издание опубликовало выставленные в учреждении снимки работ участников этого творческого состязания — учащихся с 5 по 11 класс.

«Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны», — написал на своем плакате один из конкурсантов. Этот девятиклассник изобразил представителей трех разных рас и три пары людей: двух мужчин, двух женщин и мужчину с женщиной.

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На многих плакатах дети нарисовали радугу, которая служит символом ЛГБТ-движения.

По телефону сотрудник школы подтвердил изданию проведение конкурса, посвященного толерантности.

Ранее во вторник сообщалось, что петербургским четвероклассникам дали задание написать письмо «отцу на фронт». Эта работа довела некоторых из них до слез. Рассказавшая о задании мать одной из школьниц сочла это неуместной подготовкой детей к войне.

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