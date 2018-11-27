Российских школьников заставили отрепетировать войну и написать отцу на фронт

Ученикам четвертого класса одной из школ в Санкт-Петербурге дали задание написать письмо «отцу на фронт». Об этом рассказала в своем «ЖЖ» жительница города Ольга Федорченко.

«После первых же строк и слов "совсем недавно ты был с нами, а сейчас на фронте" ребенок уронил ручку и зарыдал в голос», — отметила она.

Женщина возмутилась тем, что какой-то «державный идиот придумывает такие темы для домашних заданий», и сочла это неуместной подготовкой к войне.

Федорченко также привела текст письма своей дочери, которая, по ее словам, так и «не смогла принять воображаемые обстоятельства».

«Совсем недавно ты был дома. Помню, как мы с тобой играли, гуляли. А сейчас ты на фронте, — пишет девочка. — Мы очень за тебя волнуемся и переживаем. Больше всего я хочу, чтобы ты вернулся целым и невредимым».

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