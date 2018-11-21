Родителей второклассников проверили на умение воспитывать патриотизм в детях

В новосибирском информационно-экономическом лицее произошел скандал из-за попытки ввести урок патриотического воспитания, пишет «Коммерсантъ».

Родителей второклассников возмутили розданные им администрацией учреждения анкеты, в которых предлагалось ответить на 12 вопросов о том, как они воспитывают в своих детях любовь к Родине. Респондентов спрашивали, что такое патриотизм и считают ли они себя патриотами, с какого возраста и как нужно знакомить ребенка с историей и символикой страны и воспитывать в нем гражданственность.

По словам собеседников газеты, большинство родителей отказались участвовать в опросе.

В администрации учреждения изданию рассказали, что реализуют стратегию по развитию воспитания. Включить родителей в эту работу они решили по своей инициативе.

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«Гражданская позиция закладывается в семье. Мы хотим понять, насколько родители готовы стать активными участниками воспитательного процесса», — отметили в лицее. После опроса планировалось создать проектные группы, в каждой из которых будут не только дети, но и их взрослые родственники.

Уроки патриотического воспитания, по данным газеты, уже включены в школьное расписание в ряде регионов, к примеру, в Ульяновской области. В начальных классах они представляют собой конкурсы рисунков на военную тематику, в старших — поездки по музеям и встречи с ветеранами.

Ранее в апреле скандал с анкетами о патриотизме произошел в Санкт-Петербурге. В городском комитете по образованию рассказали, что опрос проводили в школах Московского района города для профилактики правонарушений среди подростков. Старшеклассникам, в частности, предлагалось ответить на вопросы, испытывают ли они гордость за современное политическое влияние России, готовы ли защищать страну и отказаться от эмиграции.

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