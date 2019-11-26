Актер из «Властелина колец» объяснил попытки скрыть свою гомосексуальность

Британский актер Иэн Маккеллен, сыгравший волшебника Гэндальфа в кинотрилогии «Властелин колец», рассказал, почему до 49 лет скрывал свою гомосексуальность. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В книге «Иэн Маккеллен. Биография» отмечается, что долгое время актер и сам не понимал, кто он такой. До 1988 году о его отношениях с мужчинами знали только близкие друзья. Артист пояснил, что не делал публичных заявлений в молодости, поскольку тогда в Великобритании однополые связи были криминализированы. Кроме того, актер переживал, что признание может негативно повлиять на его карьеру в театре.

Материалы по теме «Откуда у русских в Лондоне такие богатства?» Великий актер Иэн Маккеллен об актуальности Шекспира и ролях в блокбастерах

«Мне нравилось маскироваться и быть таким скрытым геем», — рассказал Маккеллен автору биографии Гэри О'Коннору. По его словам, он решил совершить каминг-аут, чтобы начать отстаивать интересы ЛГБТ-сообщества.

В мае 2018 года Маккеллен раскритиковал Голливуд за отказ изображать гомосексуальных мужчин в фильмах. Он добавил, что американская киноиндустрия лишь недавно узнала о наличии темнокожих людей на планете, а также дискриминировала женщин на протяжении всего своего существования.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!