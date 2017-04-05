Иэн Маккеллен объяснил отказ от роли Дамблдора в «Гарри Поттере»

Британский актер Иэн Маккеллен, сыгравший волшебника Гэндальфа в экранизации романов Джона Толкиена, рассказал, что ему предлагали роль Дамблдора, директора школы магии Хогвартс в серии фильмов «Гарри Поттер». Об этом сообщает NME.

По словам Маккеллена, продюсеры предложили ему роль в третьей части саги («Гарри Поттер и узник Азкабана») после того, как сыгравший Дамблдора в первых двух лентах Ричард Харрис скончался. Однако он отказался.

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«Я не мог взять роль артиста, который был недоволен моей актерской игрой», — заявил Маккеллен. Он объяснил, что Харрис в прошлом критиковал его за «отсутствие страсти» в работе.

Британец добавил, что поклонники часто путают его с Майклом Гэмбоном, которого в итоге взяли на роль Дамблдора.

Маккеллен сыграл Гэндальфа во всех шести экранизациях книг Толкина: трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит». Он также сыграл в серии фильмов «Люди Икс».

Киносага «Гарри Поттер» состоит из восьми лент. Она является экранизацией романов британской писательницы Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере.

Ричард Харрис скончался 25 октября 2002 от лимфогранулематоза — злокачественного заболевания лимфоидной ткани.