«Почта России» перепутала ученого Гельфанда с волшебником Гэндальфом

В сервисе «Почты России» по отслеживанию посылок и писем доктора биологических наук, биоинформатика Михаила Гельфанда записали как Гендальфа. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Вот, наконец-то и докУмент есть. Не от кого-то там, от "Почты России"», — написал ученый. В комментариях Гельфанд добавил, что с его фамилией «уже были прецеденты, хотя не такие замечательные».

Пост ученого заметил и представитель «Почты России» в социальных сетях Дмитрий Маркин. Он пояснил, что если на отправлении данные указаны верно, то при его получении проблем не возникнет. Он также отметил, что неправильная фамилия в системе не повлияет на скорость доставки посылки.

Волшебник Гэндальф — персонаж повести «Хоббит, или Туда и обратно» и романа «Властелин Колец» английского писателя Джона Рональда Толкина. Во всех шести экранизациях книг его сыграл британский актер Иэн Маккеллен.