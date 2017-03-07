«Почта России» согласовала с ФАС повышение цен на пересылку писем

«Почты России» и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовали повышение тарифов на пересылку писем, передает Rambler News Service со ссылкой на проект приказа ведомства.

«По результатам проведенных расчетов предлагается увеличить тарифы на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей) на 13,5 процента», — отмечается в документе.

Тариф на пересылку по России простой карточки вырастет с 16,52 до 18,88 рублей, простого письма весом до 20 граммов — до 25,96 рубля, письма с объявленной ценностью весом до 20 граммов — 112,1 рубля.

В феврале 2017 года повышение цен на услуги по пересылке корреспонденции анонсировал глава «Почты России» Дмитрий Страшнов. «Повышение точно будет, мы идем на одном уровне с индексацией тарифов по всем социальным услугам», — сказал он. Менеджер говорил, что этот вопрос решается совместно с ФАС, и в качестве ориентира используется уровень инфляции в стране.

По закону именно ФАС устанавливает тарифы на универсальные услуги связи, в частности на пересылку простых и заказных писем.

В 2017 году «Почта России» планирует установить рекорд по числу почтовых отправлений — 400 миллионов штук против 296 миллионов в 2016-м.

