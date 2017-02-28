Нового гендиректора «Почты России» назначат к 1 мая

Новый гендиректор «Почты России» будет назван к 1 мая. В настоящее время Минкомсвязь рассматривает несколько претендентов на этот пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к министерству.

Как сообщил агентству источник, министерство рассматривает шесть кандидатур, в том числе и нынешнего гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова, контракт которого заканчивается в июне.

Вероятность того, что нынешний гендиректор уйдет из компании, «есть, но маленькая», сообщил источник. По его словам, уход Страшнова и его команды «будет означать как минимум год задержки дальнейших реформ в "Почте", и правительство это понимает».

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22 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что прокуратура по итогам проверки «Почты России» направила в Следственный комитет материалы о возможных злоупотреблениях при начислении премий топ-менеджерам компании. Речь идет о периоде, когда глава «Почты России» Дмитрий Страшнов дважды выпускал распоряжения о премировании своих заместителей — на 89,5 миллиона рублей по итогам 2014 года и на 179,5 миллиона по итогам 2015-го.

В ноябре 2016 года стало известно, что Генеральная прокуратура выявила незаконную выплату премии гендиректору «Почты России» в размере более 95 миллионов рублей. Тогда же сотрудники прокуратуры направили материалы для возбуждения уголовного дела в отношении Страшнова по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). При этом в прокуратуре заявляли, что в качестве наказания ему может быть назначен штраф, речи о лишении свободы не идет. Кроме того, проверяется законность приобретения ФГУП двух грузовых самолетов Ту-204.

Страшнов занимает пост гендиректора «Почты России» с апреля 2013 года. Его трудовой контракт истекает 1 июля. В январе текущего года он вошел в состав наблюдательного совета публичного акционерного общества (ПАО) «Почта Банк