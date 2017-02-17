«Почта России» повысит цены на пересылку писем

«Почта России» анонсировала повышение стоимости пересылки писем. Об этом сообщил гендиректор почтового оператора Дмитрий Страшнов, передает «Интерфакс» в пятницу, 17 февраля.

«Повышение точно будет, мы идем на одном уровне с индексацией тарифов по всем социальным услугам», — сказал он. Менеджер отметил, что этот вопрос решается совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). В качестве ориентира используется уровень инфляции в стране.

Агентство напоминает, что по закону ФАС устанавливает тарифы на универсальные услуги связи, в частности на пересылку простых и заказных писем.

Страшнов также заявил, что в 2017 году оператор планирует установить рекорд по числу почтовых отправлений — 400 миллионов штук против 296 миллионов в 2016-м, передает Rambler News Service.

Глава московского макрорегиона «Почты России» Сергей Малышев, в свою очередь, рассказал о планируемом сокращении управленцев в московских офисах на 35 процентов с 1 июня. Он пояснил, что это необходимо для увеличения зарплат сотрудников.

По словам Малышева, сейчас средняя зарплата начальника отделения составляет около 53 тысяч рублей. «Дальше на эту сумму накладываются три ключевых KPI: это отсутствие жалоб, своевременность оприходования письменной корреспонденции и посылок, третий параметр — это ошибки, которые операторы делают в системе», — сказал он. С 1 июня также поднимут зарплаты операторам почтовых отделений и почтальонам в Москве.