«Почта России» выпустит марку в память о после Карлове

«Почта России» выпустит марку, посвященную убитому послу России в Турции Андрею Карлову. Об этом в четверг, 26 января, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу компании.

Марку серии «Герои Российской Федерации» выпустят в обращение в феврале. Ее можно будет приобрести во всех почтовых отделениях, передает телеканал «Москва 24».

Ранее было принято решение назвать в честь Карлова улицу в Анкаре и зал центра современного искусства, где его убили.

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30 декабря сенатор Игорь Морозов в интервью Национальной службе новостей (НСН) назвал Карлова «великим дипломатом, который прошел все дипломатические должности». «В частности, Карлов успешно возглавлял российское диппредставительство в Северной Корее, активно работал на других направлениях дипломатической деятельности и везде проявлял себя очень активным и ответственным человеком», — сказал Морозов.

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Убийцу ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.

