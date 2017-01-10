Залу центра современного искусства в Анкаре присвоено имя посла Карлова

Зал центра современного искусства, где было совершено покушение на посла России в Турции Андрея Карлова, назван в честь дипломата. Об этом во вторник, 10 января, сообщает Anadolu. Видео с торжественной церемонии публикует Ruptly. В память о Карлове в центре современного искусства также состоялся концерт.

В конце декабря власти Анкары приняли решение назвать именем Карлова улицу, на которой расположено российское посольство.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого впоследствии ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.