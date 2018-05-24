Гэндальф из «Властелина колец» назвал число геев в Голливуде

Британский актер Иэн МакКеллен раскритиковал Голливуд за отказ изображать гомосексуальных мужчин в фильмах. Его слова передает The Guardian.

Артист заявил, что ситуация начала немного улучшаться после выхода в 1998 году фильма «Боги и монстры» с его участием. «Это было началом признания Голливудом того, что геи и лесбиянки существуют, хотя половина людей в Голливуде — геи», — подчеркнул МакКеллен.

Он добавил, что американская киноиндустрия лишь недавно узнала о наличии темнокожих людей на планете, а также дискриминировала женщин на протяжении всего своего существования.

Ранее 24 мая сообщалось, что Альянс геев и лесбиянок против диффамации потребовал от Голливуда вводить геев и лесбиянок в каждый второй фильм. Представители организации пожаловались на резкое уменьшение числа персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в 2017 году.

Иэн МакКеллен наиболее известен по роли волшебника Гэндальфа в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит», а также по роли Магнето в серии фильмов «Люди Икс».

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