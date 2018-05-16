Спевшей про поцелуи с девушками певице пришлось извиняться перед лесбиянками

Певица Рита Ора извинилась перед ЛГБТ-сообществам за песню Girls («Девочки»), в которой призналась в бисексуальности. Композицию раскритиковали за маргинализацию любви между женщинами, пишет The Guardian.

Одной из критиков песни стала американская исполнительница Хейли Кийоко, заявившая, что Girls написана для того, чтобы питать мужскую похоть, и что она вредит ЛГБТ-сообществу. В частности, ей не понравилась строчка «Красное вино — я просто хочу целовать девочек, девочек, девочек». «Мне не нужно пить вино, чтобы целовать девочек; я любила женщин всю свою жизнь. Такие слова опасны, потому что преуменьшают и нивелируют искренние чувства целого сообщества», — подчеркнула Кийоко.

Ора извинилась в Twitter перед всеми, кто «пострадал от того, как она самовыражается в песне». Певица добавила, что поет в композиции о собственном опыте.

Girls вышла 11 мая. В записи приняли участие исполнительницы Карди Би, Charli XCX и Биби Рекса.

Рита Ора — 27-летняя британская певица албанского происхождения. Она также снялась в фильмах «Форсаж 6», «Пятьдесят оттенков серого», «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы».

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