Футболист ПСЖ Сафонов пошутил о своем уровне французского языка

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пошутил по поводу своего уровня французского языка. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Вы не знаете французский, поэтому думаете, что я хорошо разговариваю», — заявил футболист. Он подчеркнул, что может общаться на французском языке, так как живет в этой среде.

Летом 2025 года Сафонов заявил об окончании процесса адаптации во Франции. Вратарь рассказал, что в течение года много работал над французским языком. По мнению Сафонова, результат мог бы быть лучше, но ему нравится изучать язык в своем темпе.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года. С французским клубом он дважды выигрывал Лигу чемпионов, на его счету также две победы в чемпионате Франции, Кубок и Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.