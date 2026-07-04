Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
07:50, 5 июля 2026Спорт

Сафонов пошутил о своем уровне французского языка

Футболист ПСЖ Сафонов пошутил о своем уровне французского языка
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пошутил по поводу своего уровня французского языка. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Вы не знаете французский, поэтому думаете, что я хорошо разговариваю», — заявил футболист. Он подчеркнул, что может общаться на французском языке, так как живет в этой среде.

Летом 2025 года Сафонов заявил об окончании процесса адаптации во Франции. Вратарь рассказал, что в течение года много работал над французским языком. По мнению Сафонова, результат мог бы быть лучше, но ему нравится изучать язык в своем темпе.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года. С французским клубом он дважды выигрывал Лигу чемпионов, на его счету также две победы в чемпионате Франции, Кубок и Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на слова Зеленского о встрече с Путиным в Константиновке

    Обломки сбитого дрона повредили заведение общепита в российском регионе

    Внук де Голля назвал Путина мудрым человеком

    Небензя оценил ответ генсека ООН на письмо Лаврова о Буче

    В России высказались о необходимости проведения президентских выборов на Украине

    Названы востребованные в ближайшие 10 лет профессии

    В России назвали мешающий возобновлению с Украиной переговоров фактор

    В Минобороны отчитались о числе сбитых за ночь беспилотников

    Сафонов пошутил о своем уровне французского языка

    Колумбийские наемники сбежали после ракетного удара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok