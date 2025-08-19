Спорт
11:44, 19 августа 2025Спорт

Сафонов заявил об окончании процесса адаптации во Франции

Матвей Сафонов заявил об окончании процесса адаптации во Франции
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Российский голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов в своем Telegram-канале заявил об окончании процесса адаптации во Франции.

«Было классно вернуться в Париж после отпуска. Это довольно странные ощущения, потому что здесь мне комфортно и появилось стойкое чувство, что я вернулся домой», — заявил Сафонов.

Вратарь добавил что в течение года много работал над французским языком. По мнению Сафонова, результат мог бы быть лучше, но ему нравится изучать язык в своем темпе.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года. В составе клуба он стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Франции, а также обладателем Кубка, Суперкубка страны и Суперкубка УЕФА.

