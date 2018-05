Фотограф спустилась в подземный дом главы Avon ради жуткой эротики

В Лондоне открылась выставка Джуно Калипсо What To Do With A Million Years («Что делать с миллионом лет»), для создания которой фотограф спустилась в подземный особняк одного из руководителей косметической компании Avon Джирарда Хендерсона. Художница вернулась из роскошного бункера с серией эротических и жутких фотографий, пишет Dazed.

«Я представила, что домохозяйка делала бы в этом безупречном доме, защищенном от опасностей мира на поверхности и в то же время изолированного от реальности», — объяснила Калипсо. Она поведала, что подземный дом был построен Хендерсоном в штате Невада в конце 1960-х, когда многие американцы со страхом ожидали начала ядерной войны с СССР.

«Первые владельцы дома уже умерли, но здание осталось в том виде, в котором было построено. Оно несколько раз переходило из рук в руки, а сейчас им владеет некая мистическая группа, исследующая вопросы бессмертия», — рассказала художница.

Калипсо провела в бункере несколько недель. Свой опыт она назвала «одновременно воодушевляющим и жутким».

