Художница вставила фотоаппарат в вагину и сняла своих любовников

Американская художница Дани Лесснау рассказала о серии своих фотографий Extimité, которые она сделала при помощи мини-фотоаппарата, установленного в ее влагалище. Интервью опубликовано в британском журнале Dazed в среду, 31 января.

«Я хотела создать тактильное, шокирующее и телесное ощущение в картинке. Я познакомилась с серией работ Энн Хамильтон Face to Face, где она снимала объекты камерой изо рта, и благодаря ей поняла, что тоже могу соединить фотокамеру со своим телом», — объяснила Лесснау.

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Отмечается, что каждый кадр в серии художницы сделан с большой выдержкой — оттого они нечеткие и засвеченные. Для съемок она использовала самодельные стенопы — миниатюрные аппараты, также известные как пинхол-камеры.

«Пинхол-камеру очень легко сделать самостоятельно. У нее нет объектива, и это позволяет превратить в фотоаппарат все мое тело», — отметила Лесснау. Художница заверила, что предупреждала своих любовников о съемке.

В ноябре 2017-го жителей Стокгольма возмутила выставка художницы Лив Стремквист, размещенная в городском метро, из-за того что в работах автора присутствовали голые мужчины и менструирующие женщины.

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