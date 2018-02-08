Скалли из «Секретных материалов» снялась голой для зоозащитников

Американская актриса Джиллиан Андерсон опубликовала в Instagram свою обнаженную фотографию, сделанную для акции PETA по защите пушных зверей. Снимок подписан лозунгом «Я лучше буду ходить голой, чем носить мех».
Для фотосессии 49-летняя актриса надела на голову ободок с кошачьими ушами.
«Я почувствовала раскрепощение, используя свое тело для важного заявления. Люди обычно отворачиваются от рекламы против меха, которая изображает забитых животных, а "голая" кампания PETA всегда привлекает их внимание, и я горжусь тем, что поучаствовала в ней», — призналась Андерсон журналу People.
В январе актриса объявила, что больше не вернется к роли агента Даны Скалли в сериале «Секретные материалы».
Джиллиан Андерсон также снялась в сериалах «Американские боги» «Война и мир» и «Ганнибал». Помимо этого, она сыграла в фильмах «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть» и «Последний король Шотландии».