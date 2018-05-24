От Голливуда потребовали вводить геев и лесбиянок в каждый второй фильм

Альянс геев и лесбиянок против диффамации (ГЛААД) опубликовал ежегодный отчет об изображении представителей ЛГБТ-сообщества в фильмах крупнейших голливудских киностудий. Организация пожаловалась на резкое уменьшение числа персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в 2017 году.

Согласно отчету, в 2016-м геи и лесбиянки были представлены в 18,4 процента вышедших фильмов, а в 2017-м — только в 12,8 процента. ГЛААД заявили, что голливудским киностудиям следует исправить проблему — к 2021 году показатель должен вырасти до 20 процентов, а к 2024 году в половине всех вышедших кинолент должны присутствовать ЛГБТ-персонажи.

«Рекордные успехи таких фильмов, как "Черная пантера" и "Чудо-женщина" не только доказывают, что инклюзия идет на пользу сюжету, но и то, что она положительно влияет на прибыль», — указывается в отчете.

Авторы исследования подчеркнули, что 20 процентов американцев в возрасте от 18 до 34 лет и 12 процентов в возрасте от 35 до 51 принадлежат к ЛГБТ-сообществу. «Если Голливуд хочет, чтобы эта аудитория продолжала покупать билеты в кино, то ему необходимо создать истории, которые имеют отношение к миру этих людей», — отметили они.

В марте СМИ обратили внимание на массовое появление бисексуалов в американских сериалах.

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