Массовое появление бисексуалов в сериалах взволновало зрителей

Портал Vulture обратил внимание на рост числа бисексуальных персонажей в новых сезонах американских телесериалов. Журналистка Кэтрин Ван Арендонк назвала это явление «бисексуальным бумом на ТВ».

Отмечается, что персонажи с нетрадиционной сексуальной ориентацией появились в сериалах «Чокнутая бывшая», «Брод Сити», «Бруклин 9-9», «Повзрослевшие» и «Девственница». В некоторых случаях в шоу оказались сразу несколько бисексуалов, большинство из них — женщины.

Автор статьи предположила, что популяризация бисексуальности происходит из-за того, что романтические истории людей нетрадиционной ориентации интереснее для публики, чем истории гетеросексуалов. По ее словам, зрителям нравятся новые, нестандартные любовные треугольники.

В феврале американская поп-певица Кэти Перри заявила, что переписала бы текст своей песни I Kissed a Girl 2008 года, если бы она вышла сейчас, поскольку в нем присутствуют стереотипы об ЛГБТ-сообществе.

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