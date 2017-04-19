Актриса из «Очень странных дел» призналась в нетрадиционной ориентации

Актриса Шеннон Персер, снявшаяся в мистическом сериале «Очень странные дела», объявила о своей бисексуальности. Об этом сообщает портал Page Six в среду, 19 апреля.

По словам 19-летней Персер, к каминг-ауту ее подтолкнули обвинения поклонников в том, что артистка ведет себя как человек с нетрадиционной ориентацией для привлечения внимания. «Я решила, что это лучший момент для того, чтобы рассказать о личном», — отметила она.

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В сериале «Очень странные дела» Персер исполнила роль Барб Холланд. Актриса также появилась в эпизодах криминальной драмы «Ривердэйл».

В феврале в шведская певица Лорин, победившая на музыкальном конкурсе «Евровидение» 2012 года, также призналась в бисексуальности. В октябре 2015-го вдова Джона Леннона Йоко Оно рассказала о нетрадиционной ориентации музыканта.