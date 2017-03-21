В «Могучих рейнджерах» покажут первую в истории кино супергероиню-лесбиянку

В супергеройском боевике «Могучие рейнджеры» (Power Rangers), полнометражном ремейке одноименного телесериала, появится гомосексуальный персонаж — им станет девушка Трини, рейнджер в желтом костюме. Об этом сообщает NME.

Трини, которую играет актриса Бекки Джи (сериал «Империя»), будет первым в истории кино гомосексуальным персонажем со сверхспособностями.

Режиссер Дин Израэлайт заявил, что сцена, в которой рассказывается о нетрадиционной ориентации героини, призвана показать детям, что не нужно стесняться того, кто ты есть. «Фильм говорит: "это нормально", и каждый ребенок должен быть собой и искать себе подобных», — объяснил кинематографист.

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В «Могучих рейнджерах» также сыграли Брайан Крэнстон, Элизабет Бэнкс, Билл Хейдер и Наоми Скотт. В картине рассказывается о пяти старшеклассниках, которые узнают, что мир находится на грани уничтожения из-за инопланетной угрозы. Получив суперспособности, они оказываются единственными, кто может спасти Землю. Премьера ленты намечена на 22 марта 2017 года.

4 марта американский режиссер Билл Кондон рассказал, что в его сказке-мюзикле «Красавица и чудовище» появится персонаж-гей. На следующий день депутат Госдумы России Виталий Милонов попросил главу Минкульта Владимира Мединского проверить фильм на наличие пропаганды однополых отношений. В министерстве провели экспертизу фильма и не обнаружили признаков гей-пропаганды. В России мюзикл вышел с возрастным ограничением 16+.