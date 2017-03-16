Эксперт раскрыл подробности проверки «Красавицы и чудовища» на гей-пропаганду

Руководитель Института культурного наследия имени Лихачева Арсений Миронов рассказал, как эксперты проверяли фильм-мюзикл «Красавица и чудовище» на наличие пропаганды гомосексуализма. Его слова приводит ТАСС в четверг, 16 марта.

Миронов отметил, что с просьбой просмотреть фильм к ним обратился Минкульт России, который является учредителем института. «У нас есть комиссия, человек шесть, все они кандидаты или доктора наук в области культурологии и искусствоведения», — подчеркнул он.

«Мы рекомендовали возрастной рейтинг 16+. Мы поняли, что, поскольку вот все эти намеки (на гей-ориентацию одного из персонажей сказки — прим. «Ленты.ру») детской аудиторией не считываются, то у нас нет оснований рекомендовать этот фильм запретить в прокате», — объяснил Миронов. По его словам, запрет показа мюзикла стал бы «перегибом и закручиванием гаек».

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9 марта глава Минкульта России Владимир Мединский заявил, что ведомство не обнаружило в «Красавице и чудовище» признаков гей-пропаганды. Министр привел в качестве доказательства заключение экспертов Института наследия, подчеркнув, что они отличаются «ультраконсервативным подходом в вопросах культуры».

4 марта режиссер «Красавицы и чудовища» Билл Кондон объявил, что в мюзикле появится персонаж-гей.

В России мюзикл вышел с возрастным ограничением 16+. Премьера ленты, главные роли в которой исполнили Эмма Уотсон и Дэн Стивенс, состоялась 16 марта.