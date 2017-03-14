В Малайзии из «Красавицы и чудовища» вырезали гей-персонажа и отменили премьеру

Компания Walt Disney без объяснения причин отменила премьеру фильма-мюзикла «Красавица и чудовище» в Малайзии, несмотря на то, что цензоры разрешили показ фильма, вырезав из нее сцену с персонажем-геем. Об этом сообщает Associated Press во вторник, 14 марта.

Премьера ленты была намечена на 16 марта. Мюзикл получил рейтинг 13+ (Дети младше 13 лет допускаются только с родителями).

«Мы дали фильму прокатное разрешение, но вырезали одну короткую гей-сцену», — заявил Абдул Халим Абдул Хамид, председатель государственной комиссии Малайзии по киноцензуре. По его словам, компания Walt Disney не обращалась к властям из-за вырезанного момента.

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9 марта глава Минкульта России Владимир Мединский заявил, что ведомство проверило мюзикл «Красавица и чудовище» и не обнаружило в нем признаков гей-пропаганды. «У нас есть заключение Института культурного наследия Лихачева. Они посмотрели фильм в деталях, целой комиссией», — отметил министр.

Ранее, 4 марта, режиссер «Красавицы и чудовища» Билл Кондон объявил, что в мюзикле появится персонаж-гей.

В России мюзикл выйдет с возрастным ограничением 16+. Премьера ленты, главные роли в которой исполнили Эмма Уотсон и Дэн Стивенс, состоится 16 марта.