Галкин прокомментировал слухи о гомосексуальности

Телеведущий Максим Галкин прокомментировал слухи о своей гомосексуальности в интервью YouTube-каналу «А поговорить?». По словам комика, его сексуальную ориентацию обсуждали и в университете, и с начала его карьеры в шоу-бизнесе.

«Мне кажется, что такого рода слухи сопровождают меня периодически всю мою жизнь», — отметил он. По словам юмориста, еще в университете его считал гомосексуалом один из студентов, который подчеркивал свою мужественность. «Все время хотелось ему сказать: "Не баси, шалун"», — добавил Галкин.

Материалы по теме Женщина, которая живет Главной певице страны Алле Пугачевой — 70 лет Пир во время чумы Как журналисты хоронили знаменитостей, юмор и свободу слова: главные медиаскандалы 2019 года

Комик отметил, что «ничем в своей жизни это не подтверждал» и не знает, почему появляются такие слухи. Затем он вспомнил, как в 1997-ом году ехал в одном купе с парнем-пародистом, открытым геем. «В соседнем был другой артист, ужасно завистливый. И он из этого факта, что мы в одном купе, стал распространять эти слухи. И этот артист до сих пор ходит ногами по земле. Реально пошло от одного человека», — подчеркнул ведущий.

Позднее артист объяснил высказывание Михаила Задорнова о нем и и его коллеге, которые якобы вместе коротали время в джакузи. По словам Галкина, однажды в Казахстане они вместе с Сергеем Дроботенко и Задорновым пошли в баню. «Там была большая джакузи. Мы сидели, и он тоже сел с нами. Пузырьки замечательно поднимались со дна и щекотали яички всем троим, и ничего там не было», — рассказал он. Он пояснил, что так и не смог узнать первоисточник информации с цитатой Задорнова про его гомосексуальность.

Галкин в 2011-м году женился на народной артистке СССР Алле Пугачевой. Супруги воспитывают двоих детей. Юморист работает на Первом канале, куда вернулся в 2015 году после пяти лет на «России 1». Он ведет проект «Лучше всех» о талантливых детях. Также Галкин является одним из ведущих субботней программы «Сегодня вечером».

В 2019 году комик активно участвовал в политической жизни страны: поддерживал несправедливо задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова, призывал подписчиков быть граждански активными. В ноябре на выступлении в Новосибирске он открыто заявил о политической цензуре на российском телевидении и возвращении «советских времен в худшем смысле слова».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!