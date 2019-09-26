Галкин превратился в Собчак

Комик Максим Галкин показал в своем Instagram-аккаунте, как «превращается» в телеведущую Ксению Собчак. Для этого он использовал приложение Gradient.

Галкин опубликовал изображения, на которых его лицо постепенно обретает черты Собчак. «У кого-нибудь есть телефон Богомолова?» — в шутку написал артист, вспомнив о новом супруге журналистки — театральном режиссере Константине Богомолове.

Кроме Галкина, другие звезды также стали публиковать свои «превращения» в Instagram. Так, комик Михаил Галустян «превратился» в актера Джеки Чана.

В последние дни среди пользователей соцсетей стало популярным делиться изображениями из приложения Gradient, которое определяет знаменитость, на которую похож юзер. Приложение доступно только для смартфонов iPhone. Gradient изначально позиционировался как редактор портретов и селфи с использованием коррекции и фильтров.

Это не первый случай популярности приложения, использующего селфи для трансформаций. В июле пользователи соцсетей стали регулярно публиковать свои снимки из приложения FaceApp. Благодаря фильтрам юзеры могли «состариться» или «омолодиться». Посты стали появляться даже у иностранных звезд. В США приложение посчитали опасным из-за того, что разработчик из России мог получить данные миллионов американцев.

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