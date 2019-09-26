Люди нашли среди знаменитостей своих двойников и изумились

Пользователи соцсетей активно делятся изображениями из приложения Gradient, которое находит, на какую знаменитость похож человек. Приложение доступно только для пользователей iOS.

По словам разработчиков, в программе использована «самая точная в мире технология поиска похожих личностей». Однако юзеры часто оказываются удивлены, узнав, на какую знаменитость они похожи. Например, девушку с ником Аннушка Gradient «превратил» в премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Пользовательница с ником «нытик Зоя» «оказалась» президентом Украины Владимиром Зеленским.

Рэпер Баста «превратился» в актера Леонардо Ди Каприо.

Жили-были мы четыре брата.... Фото опубликовано @bastaakanoggano

Комик Михаил Галустян в свою очередь оказался похож на актера Джеки Чана.

С приходом новых технологий вживаться в образ стало намного проще😂. #gradient #галустян Фото опубликовано @m_galustyan

Возможность узнать, на кого из знаменитостей похож человек — новая функция в Gradient. Изначально разработчики позиционировали приложение как редактор портретов и селфи, который позволяет изменить цвет волос на фото и применять различные фильтры.

Ранее среди пользователей соцсетей стало популярно приложение FaceApp, которое могло «состаривать» или «омолаживать» людей на фото. Американский сенатор Чак Шумер (Chuck Schumer) заявил, что программа может угрожать безопасности американцев.

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