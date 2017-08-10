В сети возмутились приложением с «черными» и «азиатскими» фильтрами

Пользователи сети осудили попытку приложения FaceApp позволить юзерам «поиграть» с расами. Об этом сообщает BuzzFeed.

«Все любят FaceApp, приложение, которое добавляет улыбку или морщины на лица друзей! Жаль сообщать, но оно расистское»

В последнем обновлении приложение добавило фильтры, которые позволяют «примерить» азиатское, чернокожее или индийское лицо. В сети эту идею не оценили: пользователям показалось, что это оскорбительно.

«Новые фильтры FaceApp под названием «черный», «белый» и «азиат» также ужасны, как звучат»

Юзеры принялись критиковать создателей и отмечали, что приложение уже не в первый раз пытается экспериментировать с расовыми признаками.

Спустя несколько часов после обновления в FaceApp приняли решение удалить фильтры.

В апреле приложение представило новый фильтр Hot, который, как оказалось, «улучшал» лица с помощью их выбеливания. Это возмутило чернокожих и юзеров из азиатских стран, которые обругали приложение и назвали его расистским.

Позднее создатель приложения Ярослав Гончаров принес извинения за фильтр и пообещал его удалить.