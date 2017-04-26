Россиянин извинился перед чернокожими за «расистский» фильтр

Создатель популярного приложения FaceApp Ярослав Гончаров принес извинения за фильтр Hot, который отбеливал лица пользователей. Об этом сообщает The Guardian.

Как утверждается в материале издания, фильтр, который по задумке разработчиков должен был делать лица пользователей FaceApp привлекательными, автоматических осветлял их. Это возмутило чернокожих и юзеров из азиатских стран, которые обругали приложение и назвали его расистским. «FaceApp — это не просто плохое приложение, оно еще и расистское. Фильтр отбелил мою кожу, а мой нос стал выглядеть более европейским. Нет уж, спасибо», — отметил один из них.

По словам самого Гончарова, дефект фильтра вызван «побочными эффектами работы нейросети». «Мы глубоко извиняемся за эту более чем серьезную проблему», — заявил он.

Он подчеркнул, что расистский фильтр Hot был переименован в Spark («Искра»), чтобы исключить всякое позитивное его восприятие. «Мы также работаем над тем, чтобы полностью устранить неполадки. Проблема должна решиться в течение нескольких дней», — подытожил Гончаров.

FaceApp — селфи-приложение, выпущенное компанией Wireless Lab в январе 2017 года. Программа приобрела популярность из-за необычных фильтров, которые превращают пользователей в стариков, меняют пол, добавляют улыбку и делают их лица привлекательнее.