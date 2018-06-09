Вскрылось женское лицо популярных актеров-мужчин

Американский ресурс Bored Panda решил показать, как бы выглядели известные мужчины-актеры из фильмов по комиксам Marvel, если бы были женщинами. Издание изменило пол актеров в FaceApp и показало результаты.

Обработке подверглись фото Хью Джекмана (Росомаха), Марка Руффало (Халк), Райана Рейнольдса (Дэдпул), Криса Хемсворта (Тор), Тома Хиддлстона (Локи) и других звезд киновселенной.

Изображение: FaceApp 1 /6

Пользователи портала обсудили перевоплощения. «Некоторые находят Хью Джекмана симпатичным, как картину, другие считают, что женская версия Тома Хиддлстона ужасно похожа на Элизабет Олсен», — отмечает издание.

Кое-кто обратил внимание на несовершенства в работе программы. «Марку Руффало 50 лет. На фото не 50-летняя женщина. Она может быть его дочерью, но точно не женским вариантом», — замечает один из читателей. Другие пишут, что в случае с некоторыми миловидными актерами программе даже не пришлось стараться. «Похоже, они просто пририсовали ему длинные волосы», — заключает читатель, глядя на женское воплощение Пола Радда.

Ранее пользователь Reddit на примере Хью Джекмана на обложках журнала попытался показать разницу в восприятии идеального мужчины среди женщин и мужчин.

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