Disney намекнула на возрождение «Мстителей»

Президент The Walt Disney Боб Айгер не исключил появления новых фильмов о «Мстителях», пишет The Hollywood Reporter.

«Мы регулярно встречаемся с командой Marvel, — сказал Айгер. — Я полагаю, мы попробуем новую франшизу, но это не значит, что вы больше не увидите "Мстителей". Учитывая популярность персонажей и популярность франшизы, я не думаю, что больше никогда не будет фильма о "Мстителях"».

Следующий, четвертый фильм франшизы выйдет на экраны в 2019 году, у него пока нет названия, сюжет также не раскрывается. У многих актеров, занятых в проекте, на этой картине заканчиваются контракты.

Как отмечает The Hollywood Reporter, студия Disney также планирует получить права на «Людей Икс» и «Фантастическую четверку».

В апреле на экраны вышла картина «Мстители: Война бесконечности», которая за 11 дней собрала в прокате более миллиарда долларов. Для Disney (купила студию Marvel в 2009 году) фильм стал 17-м, показавшим такой результат, для Marvel — шестым.

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