Новые «Мстители» оказались быстрее всех

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Фильм «Мстители: Война бесконечности» собрал миллиард долларов в прокате за 11 дней, картина преодолела эту отметку быстрее всех в мировой истории кинематографа. Об этом пишет Deadline.

При этом премьера еще не состоялась в Китае, где показы начнутся 11 мая. Предыдущий рекорд принадлежит ленте «Звездные войны: Пробуждение силы», вышедшей в декабре 2015 года, седьмому эпизоду саги потребовалось 12 дней, чтобы достичь миллиарда долларов.

«Война бесконечности» также побила рекорд «Пробуждения силы» по сборам за первый уикенд в США — 250 миллионов долларов против 248 миллионов соответственно.

«Мстители» стали вторым фильмом Marvel в 2018 году, собравшим миллиард, первым была «Черная пантера», которой потребовалось на это четыре недели.

В целом для Marvel «Война бесконечности» оказалась шестой картиной, показавшей такой результат, для Disney (купила Marvel в 2009-м) — 17-й, а в истории кинопроката — 34-й. Показы начались 23 апреля, в России фильм стартовал 3 мая.

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