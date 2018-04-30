Новые «Мстители» установили исторический рекорд по сборам

Фильм «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War) в первые выходные проката установил абсолютный рекорд по сборам: 630 миллионов долларов. Об этом сообщает Variety.

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В Северной Америке картина собрала 250 миллионов долларов, 380 миллионов составили сборы на других рынках без учета Китая, в КНР премьера состоится 11 мая.

За вычетом Китая новые «Мстители» пока остаются вторыми по рекордному открытию проката после «Форсажа 8», который за первый уик-энд собрал 443 миллиона долларов, включая 185 миллионов долларов в КНР.

Variety отмечает, что «Война бесконечности» стала первой по сборам на всех рынках. К примеру, в Великобритании фильм собрал 42 миллиона долларов, в Южной Корее — 39 миллионов, в Австралии — 23 миллиона долларов.

«Мстители: Война бесконечности» — 19-й по счету фильм кинематографической вселенной Marvel. В России премьера картины состоится 3 мая.

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