Посетивший Россию Халк из «Мстителей» пожаловался на КГБ и агрессивную фанатку

Актер Марк Руффало рассказал на телешоу Джеймса Кордена о своей поездке в Россию, которая оставила у него не самые приятные впечатления. Интервью с артистом появилось на YouTube-канале The Late Late Show with James Corden.

Руффало пожаловался на обилие сотрудников правоохранительных органов, «которые, по сути — кагэбэшники». «Они очень, очень, очень хорошо знают свою работу. До такой степени, что даже когда идешь в туалет, они тебя рукой в кабинке держат», — пошутил артист.

«Только вот им не хватило профессионализма, чтобы остановить фанатку, которая отпихнула с дороги моего рекламного агента, залезла ко мне в машину на его место и поехала со мной на премьеру. Они так и не поняли, что рядом со мной сидит фанатка, а не мой агент», — поведал Руффало.

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По словам актера, поклонница сначала дрожащим голосом произнесла фразу «Боже мой, я не могу поверить, что я тут с вами», а затем попросила его передать подарок британскому актеру Тому Хиддлстону.

50-летний Марк Руффало наиболее известен по роли Халка в серии фильмов по вселенной Marvel. 37-летний Хиддлстон играет в этой франшизе бога Локи.

4 мая состоится премьера ленты «Мстителей: Война Бесконечности» с Руффало и Хиддлстоном. Она станет кроссовером фильмов Marvel о Мстителях, элитной команде супергероев, и лент о Стражах Галактики.

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