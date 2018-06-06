Разницу в мужских и женских вкусах показали на теле Хью Джекмана

Пользователь Reddit с ником OfficialAlectPrasad на примере обложек с актером Хью Джекманом продемонстрировал разницу в подходах издателей, ориентирующихся на мужчин и на женщин.

Автор записи сфотографировал обложку с Джекманом для мужского издания Muscle&Fitness («Мускул и фитнес») и для женского Good houseceeping («Хорошее домашнее хозяйство»). На мужской обложке Джекман предстал в агрессивном образе Росомахи, выпускающего когти из адамантия. Подпись к снимку гласила: «Джекман! Режим, который сформировал Росомаху».

Женское издание предсказуемо сделало упор на семейные отношения. «Рецепт романтики от Хью Джекмана. Что делает его брак несокрушимым», — гласило название главной статьи журнала для домохозяек. В качестве фотографии на обложку был выбран снимок, на котором Джекман представал идеальным семьянином.

«Разница между маркетингом для мужчин и женщин», — подписал снимок автор поста.

Комментаторы записи разделились на два лагеря. Одни утверждали, что обложки наглядно демонстрируют разницу в психологии мужчин и женщин.

Посетители Reddit предположили, что журнал Good Houskeeping не привлек бы домохозяек, если бы на обложку поместили Росомаху. «Если бы он готовил гамбургеры когтями и рецепты прилагались, они могли бы», — отвечает lostforawhile.

Другие отмечали, что сравнение журнала для культуристов и издания для домохозяек не имеет отношения к гендеру.

«Они совершенно разные, а не гендерные. Все равно, что сравнивать дальнобойщиков с гольфистами. Чушь!» — возмущается xtiaaneubaten.

Фотографии оценили и мужчины, и женщины, и пришли к выводу, что если журналы разделяют по гендерному принципу, то обложки не попадают ни в одну из целевых аудиторий. «Здесь женщина. Я бы предпочла прочитать ту, что находится слева», — заявила Kouyate42. Ей в ответ внезапным высказыванием разразился мужчина: «Я молодой человек и скорее прочитал бы тот [журнал], что был справа. Он выглядит спокойным и расслабляющим».

Как подметил один из пользователей в разгаре дискуссии, девушки оценят Хью Джекмана в любой ипостаси.

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