В России предложили снять «Слугу народа» с Галкиным вместо Зеленского

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил снять в России свою версию украинского сериала «Слуга народа», взяв на роль Василия Голобородько, ставшего президентом страны, ведущего и юмориста Максима Галкина. Об этом он рассказал изданию «Дни.ру».

По словам Манукяна, события в сериале будут разворачиваться в 2042 году. По его сюжету, герой Галкина просыпается в замке рядом с супругой, певицей Аллой Пугачевой, и слышит стук в дверь. Открыв незнакомцу, он принимает поздравления с получением должности президента России, а артистка автоматически получает статус первой леди государства.

Манукян пошутил, что также в сериале в ролях второго плана могли бы сняться певцы Филипп Киркоров и Николай Басков. «Вот это будет феерия», — заключил он.

11 декабря российский телеканал ТНТ показал три серии «Слуги народа» с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли, а после убрал проект из эфира. Представитель ТНТ заявлял, что телеканал и не планировал показывать сериал полностью, а анонс о ежедневном показе на телеканале назвал маркетинговым ходом по повышению узнаваемости принадлежащей ТНТ платформе PREMIER.

Сериал появился в сетке вещания ТНТ почти сразу после саммита «нормандской четверки» в Париже. Там 9 декабря Зеленский впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным. Сам украинский лидер позднее прокомментировал такое решение российского канала. Он удивился ситуации и посчитал, что «это информационная большая ошибка канала или власти».

По сюжету «Слуги народа» Зеленский играет школьного учителя истории, который становится президентом Украины. Сериал был снят студией «95-й квартал», которую основал Зеленский. В 2019 году юморист победил на выборах главы государства и стал украинским лидером. В честь сериала была названа реальная политическая партия.

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