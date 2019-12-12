Глава «Газпром-медиа» объяснил отказ ТНТ продолжать показ сериала с Зеленским

Генеральный директор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко объяснил, почему на канале ТНТ прекратили трансляцию сериала «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Его слова приводит РИА Новости.

Глава компании утверждает, что канал не отказывался от продолжения показа сериала. По его словам, первые три серии, показанные 11 декабря, были маркетинговым ходом для привлечения внимания аудитории к онлайн-платформе PREMIER.

«Он изначально приобретался для платной платформы», — заявил Чернышенко.

«Слуга народа» появился в сетке вещания ТНТ после саммита «нормандской четверки» в Париже, где 9 декабря Зеленский впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным. Однако вечером 11 декабря канал убрал его из эфира, а представители ТНТ сообщили, что демонстрация полной версии сериала не планировалась.

Сериал «Слуга народа» был снят студией «95-й квартал», которую основал Зеленский. По сюжету главный герой — школьный учитель истории, становится президентом страны. В честь сериала была названа политическая партия, созданная командой Зеленского.

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