В Верховной Раде возникли вопросы к Зеленскому из-за показа его сериала в России

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал запрос на имя президента Владимира Зеленского в связи с трансляцией его сериала «Слуга народа» в России. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

В письме Гончаренко перечислил вопросы, которые у него возникли из-за показа продукта студии Зеленского «Квартал 95» на российском телевидении. В частности, его интересует, за какую сумму были проданы права на трансляцию; когда начались переговоры и когда именно состоялись продажа прав и проведение сделки.

Нардеп указывает, что анонс показа телесериала на российском канале ТНТ состоялся сразу после завершения саммита «нормандской четверки» в Париже. Поскольку в переговорах участвовал глава «Газпрома» Алексей Миллер, в чей медиахолдинг также входит и ТНТ, Гоначеренко предположил, что Зеленский мог договориться о показе сериала в обмен на имплементацию «формулы Штайнмайера».

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О том, что украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил Зеленский, будет транслироваться на телеканале ТНТ, стало известно 11 декабря. В этот же день зрителям покажут сразу три серии этого шоу. Права на показ сериала были приобретены у шведской компании Eccho Rights — дистрибьютора студии «Квартал 95».

Комментируя эту новость, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не смотрел сериал «Слуга народа» и не планирует этого делать, потому что у него нет времени на сериалы.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже, через три года после предыдущего. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Вопрос особого статуса территории на переговорах затронут не был.

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