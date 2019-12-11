Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Президент России Владимир Путин не смотрел сериал «Слуга народа» с украинским президентом в главной роли и не планирует этого делать, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 11 декабря.

Времени на сериалы у главы государства нет, отметил Песков.

Он также добавил, что не знал о планах российского телеканала показать украинский сериал.

Ранее в среду стало известно, что на телеканале ТНТ покажут «Слугу народа», в первый день трансляции запланирован показ сразу трех серий.

«Слуга народа» состоит из трех сезонов, премьера на украинском телевидении состоялась осенью 2015 года. Последняя серия вышла в эфир в марте 2019-го. В сериале президент Украины Владимир Зеленский сыграл учителя истории, который становится президентом Украины. Ранее глава государства признавался, что у него и его персонажа много общего. В частности, речь идет о желании сделать жизнь сограждан лучше, пояснил он.

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