На российском телевидении покажут сериал с Зеленским

В сетке вещания российского телеканала ТНТ появился украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский. Как следует из программы телепередач, зрители смогут посмотреть его с 11 декабря.

В первый день трансляции запланирован показ сразу трех серий. «Слуга народа» состоит из трех сезонов, премьера на украинском телевидении состоялась осенью 2015 года. Последняя серия вышла в эфир в марте 2019-го.

Украинская аудитория шоу превысила 20 миллионов зрителей, на YouTube эта цифра выше в несколько раз. Права на трансляцию есть у нескольких зарубежных каналов, в том числе у стримингового сервиса Netflix.

Сериал был создан проектом «95-й квартал». По сюжету Зеленский исполняет роль школьного учителя истории Василия Голобородько, который занял пост президента. Слоган сатирического шоу: «История следующего президента». В честь сериала названа также политическая партия, созданная командой Зеленского.

Ранее журналисты заметили, что на сайте Кремля есть страница, посвященная Владимиру Зеленскому, и она проиллюстрирована кадром из сериала «Слуга народа». Сотрудники СМИ направили запрос в пресс-службу Кремля.

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