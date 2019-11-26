На сайте Кремля нашли «Слугу народа»

Страница на сайте Кремля, посвященная украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, проиллюстрирована фотографией персонажа из сериала «Слуга народа» Василия Голобородько, роль которого до назначения исполнял действующий президент Украины. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщила «Медуза».

В связи с этим принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» направила запрос в пресс-службу Кремля, однако ответа пока не получила.

В июне Зеленский сам заявлял, что у него с Голобородько есть общие черты. По словам президента, с персонажем сериала его объединяют одинаковые ценности и стремление улучшить жизнь украинцев. При этом он отметил, что в отличие от своего прототипа он не ездит на работу на велосипеде, а также имеет успешный бизнес.

В конце мая команда Зеленского представила логотип партии «Слуга народа». Им стал зеленый велосипедист на белом фоне, который держит в руках булаву — символ власти на Украине. Справа от логотипа зеленым цветом написано название партии на украинском языке — «Слуга народа».

Первый сезон комедии «Слуга народа» вышел на украинском телеканале «1+1» в ноябре 2015 года. По сюжету главный герой — простой учитель истории Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский, становится президентом Украины. Заняв этот пост, он начал проводить масштабные реформы и занялся борьбой с коррупцией, но встретил сопротивление олигархов и чиновников.

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