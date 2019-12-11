Сериал с Зеленским убрали с российского телевидения

Телеканал ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Представитель ТНТ заявил, что телеканал не планировал показывать сериал полностью. «Целиком первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER», — уточнил собеседник издания. Он также назвал анонс ТНТ о ежедневном показе «Слуги народа» маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы.

Первые три серии сериала показали на российском телевидении в среду, 11 декабря. Права на показ были приобретены у шведской компании Eccho Rights — дистрибьютора студии «Квартал 95».

Комментируя эту новость, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не смотрел «Слугу народа» и не планирует этого делать, поскольку у него нет времени на сериалы.

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