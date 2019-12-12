В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала с Зеленским в России

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков отреагировал на прекращение показа сериала «Слуга народа» с украинским лидером Владимиром Зеленским в главной роли на российском телеканале ТНТ. По его словам, Кремль к этому не имеет никакого отношения, пишет «Интерфакс».

Как отметил представитель Кремля, российские власти не вмешиваются, и не имеют права вмешиваться в редакционную политику телеканалов, «что они собираются показывать и в каких форматах». Песков добавил, что сериал с Зеленским доступен на разных платформах и в этом нет никакой новости.

Кроме того, напоминает пресс-секретарь, ТНТ дал соответствующие разъяснения. «Согласитесь, что это к нам не имеет никакого отношения. Нас это не касается, не наш вопрос», — резюмировал он.

Накануне, 11 декабря, принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ТНТ сообщила, что телеканал ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли. Как отмечалось, канал не планировал показывать сериал полностью.

Первые три серии сериала показали на российском телевидении в среду, 11 декабря. Права на показ были приобретены у шведской компании Eccho Rights — дистрибьютора студии «Квартал 95». Комментируя эту новость, Песков заявил, что Владимир Путин не смотрел «Слугу народа» и не планирует этого делать, поскольку у него нет времени на сериалы.

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