Зеленский назвал ошибкой снятие с эфира его сериала в России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой прекращение показа сериала «Слуга народа» на российском телевидении. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1», передает ТАСС.

«Меня этот случай очень удивил. Две серии показали и сняли с эфира. Мне кажется, это информационная большая ошибка канала или власти», — сказал он.

Украинский лидер отметил, что все те, кто хотел посмотреть продолжение сериала, воспользуются видеохостингом YouTube.

«Слуга народа» появился в сетке вещания ТНТ после саммита «нормандской четверки» в Париже, где 9 декабря Зеленский впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным. Однако вечером 11 декабря канал убрал его из эфира, а представители ТНТ сообщили, что демонстрация полной версии сериала не планировалась.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не смотрел «Слугу народа» и не планирует этого делать, поскольку у него нет времени на сериалы.

Сериал «Слуга народа» был снят студией «95-й квартал», которую основал Зеленский. По сюжету главный герой — школьный учитель истории, становится президентом страны. В честь сериала была названа политическая партия, созданная командой Зеленского.

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