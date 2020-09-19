Жители российского города пожаловались на мусор после съемок шоу с Охлобыстиным

Жители Геленджика пожаловались на мусор после съемок шоу «Золото Геленджика» с участием актеров Ивана Охлобыстина и Кристины Асмус. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Россияне рассказали, что съемочная группа телеканала ТНТ, который и делал реалити-шоу, демонтировала металлоконструкции, а деревянные детали, тенты и прочие легкие декорации бросила неподалеку.

В администрации города каналу сообщили, что на данный момент мусор уже убрали, но не уточнили, кто изначально должен был отвечать за чистоту территории. В пресс-службе ТНТ не смогли ответить на вопросы «Подъема».

Ранее сообщалось, что Охлобыстин в рамках шоу выступит создателем парка развлечений для взрослых на берегу моря. Его участников ждет семь испытаний, главный приз — килограмм золота. Кристина Асмус станет помощницей персонажа Охлобыстина и «выступит на стороне светлых сил».