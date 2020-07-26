Актер российского сериала ответил на обвинения в «пропаганде ЛГБТ и феминизма»

Актер российского сериала «Чики», создателей которого обвинили в «пропаганде ЛГБТ и феминизма», ответил на претензии к фильму. Авторы «понимали остроту поднимаемых тем и не хотели никого оскорбить», заявил американец Стивен Томас Окснер в беседе с изданием «Подъем».

«Мне кажется, что это история про силу и общие аспекты человеческой жизни. Это никак не связано с ЛГБТ и феминизмом», — сказал актер, сыгравший отца мальчика, который переодевался в женскую одежду.

Он подчеркнул, что «гордится работой» и не считает ее пропагандой. В то же время, добавил американец, его пугает реакция некоторых людей на сюжетную линию сериала: к примеру, был случай, когда «человек в глубоком запое расстрелял съемочную площадку и сказал, что все это неправда».

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«Потом пара случаев была, когда мы встречали недовольных местных, которые не понимали, чем мы занимаемся. Но мы были открыты, поэтому люди, которые сначала приходили с претензиями, начинали помогать нам», — подытожил он.

Случай с расстрелом, поясняет издание, произошло в сентябре 2019 года в Кабардино-Балкарии: пьяный мужчина напал на автомобиль съемочной группы с оружием, после чего его задержали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец направила жалобу в МВД и Роскомнадзор на сервис more.tv, разместивший российский сериал «Чики».

Баранец обвинила создателей сериала в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и феминизма», обратив внимание на то, что главные героини фильма работают проститутками, а сам сериал содержит «сцены физического и психологического насилия». Также омбудсмена возмутило то, что «в сериале уделено много внимания гомосексуальной половой ориентации» несовершеннолетнего персонажа.

Комедийная драма «Чики» рассказывает о трех проститутках, начавших новую жизнь и открывших бизнес по совету подруги. Первые две серии были размещены на платформе more.tv 4 июня 2020 года. Главные роли в проекте исполнили Ирина Горбачева, Ирина Носова, Варвара Шмыкова и Алена Михайлова.

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