Бывшая участница реалити-шоу пожаловалась на пустой холодильник

Бывшая участница реалити-шоу «Большой брат Бразилии» Рената Давила рассказала о своих проблемах, с которыми ей и ее трехлетней дочери пришлось столкнуться после развода с мужем. Об этом сообщает издание Globo.

По словам девушки, она вместе с дочерью живет на средства, которые ей дают ее друзья и родственники, в то время как ее бывший муж Умберто не платит алименты вопреки решению суда. Выплат она ждет уже восемь месяцев. «За три месяца он выплатил очень небольшую сумму, которая не достигает 20 процентов от размера ежемесячного содержания», — пожаловалась Рената.

Девушка пыталась поговорить с Умберто и даже отправила ему фотографию своего пустого холодильника, а скриншоты переписки передала СМИ. Однако, утверждает она, даже это не повлияло на ее бывшего благоверного, и ситуация для нее и дочери становится все критичнее. Кроме отсутствия финансовой поддержки Рената также обвиняет Умберто в словесной и даже физической агрессии. Якобы он угрожал ей и заявил, что знаком с местными судьями, а значит, ей ничего не удастся добиться.

На основании угроз суд предоставил Ренате защиту и запретил Умберто приближаться к бывшей жене, но, по ее словам, она все равно не чувствует себя в безопасности. Она рассказала о случае, когда супруг проник в ее квартиру и грубо повел себя с матерью девушки. При этом Рената утверждает, что муж проявлял агрессию по отношению к ней еще до развода, унижал ее и оскорблял. Кроме того, девушка уличила Умберто в изменах. При этом она не жалеет о своем браке, который подарил ей дочь. Бывшая участница популярного реалити-шоу также заявила о желании вернуться к работе на телевидении и возобновить карьеру артистки.

В свою очередь, Умберто заявил, что Рената лжет, а суд еще не принял окончательное решение о выплате алиментов, поэтому выплачивать их он не обязан. При этом, по его словам, он много думает о будущем дочери и готов сделать все для нее. Также мужчина подчеркнул, что не совершал никакого насилия.

Ранее стало известно, что команду российского реалити-шоу «Дом-2» ограбили на общую сумму в 30 миллионов рублей. Инцидент произошел на Сейшельских островах, где находится еще одна площадка проекта, когда воры напали на яхту, в которой велись съемки.