Россияне раскритиковали ведущую «Дома-2» за жалобы на отдых в Крыму

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина пожаловалась на неудобства отдыха в Крыму, сделав пост в Instargam. Однако в комментариях россияне раскритиковали ее за эти высказывания, посчитав, что телезвезда «совсем зажралась».

«Я уже хочу в отель где все включено, море, пляж, еда и сидишь на одном месте, мне так спокойней. Осталось два дня "мучений"))))» — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены). Бородина добавила, что в Крыму хорошо, а в отеле «все включено» еще лучше, уточнив, что заведение тоже находится на полуострове, а не в Турции.

«С жиру беситесь», — написала lola.mai.12. «Совсем зажрались! Многие в этом году вообще не увидели море и ничего, живы!» — написала elenasychevnikova. «Как же достала своими понтами. Не забывай, что подписчики простые люди, а "мучительный" отдых в Крыму для некоторых мечта», — отметил leop.oldpodlyitrus.

Позже Бородина ответила, что ждет отель с «все включено», чтобы остановиться в одном месте, как привыкла ее семья. «Это не значит хавчик и алкоголь на халяву. Это значит все развлечения для деток, для взрослых», — заключила ведущая.

Ранее Бородина выступила с критикой жителей Крыма. Она пожаловалась на их недовольство тем, как много туристов приезжают на полуостров. По ее мнению, адекватные люди всегда рады туристам.