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Россияне раскритиковали известную телеведущую за отдых в дорогом турецком отеле

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Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
Фото: @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о том, что отдыхает в дорогом турецком отеле. В Instagram она записала видео и объяснила преимущества отелей перед гостиницами других стран. Однако дорогостоящий отдых вызвал раздражение у ее подписчиков, они высказали возмущение в комментариях под постом.

«Я еще раз убеждаюсь, что лучший отдых с детьми — это не Европа точно, а Турция, где для деток есть все!» — написала Кудрявцева. В ролике известная ведущая показала развлечения, которые предлагает отель, а также свой номер.

Однако в комментариях многие раскритиковали ведущую. Одни осудили Кудрявцеву за отдых в пятизвездочном отеле в Турции: «Путевка стоит, наверное, как малогабаритная квартира». Другие возмутились тем, что она вместе с детьми уехала в период распространения коронавируса, несмотря на риск заразиться: «Как бы ни были открыты границы, сейчас там небезопасно».

Ранее Кудрявцева рассказала о попытке мошенников обмануть ее с помощью звонка якобы из банка. Она записала видеообращение, в котором пояснила, почему выругалась на собеседника в телефонном разговоре.

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