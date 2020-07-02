Лера Кудрявцева выругалась на телефонного мошенника и записала видеообращение

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о попытке мошенников обмануть ее с помощью звонка якобы из банка. В сторис Instagram она записала видеообращение, в котором пояснила, что выругалась на собеседника в телефонном разговоре.

«Позвонили, якобы у меня была попытка входа в личный кабинет с какого-то другого устройства. Короче, мошенники», — рассказала ведущая. По ее словам, подобные звонки поступали и многим ее знакомым.

Кудрявцева отметила, что ложные представители банка «пытаются развести людей, и очень многие на это ведутся». «И мне сейчас опять звонили. Ну достали уже, правда достали!» — подчеркнула она.

Телеведущая добавила, что выругалась на мошенника, так как «никогда не стесняется в выражениях». «Я не скажу ни код, ни номер карты, никуда не введу ничего. Просто отстаньте от меня», — заключила Кудрявцева.

Ранее 22-летняя девушка рассказала, как случайно отдала все свои сбережения мошенникам. Она поделилась историей о том, как стала жертвой аферистов и какой урок из этого извлекла.

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